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18.05.2026 06:31:29
HANJIN KAL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
HANJIN KAL hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1247,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 1077,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat HANJIN KAL mit einem Umsatz von insgesamt 69,59 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,67 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 11,05 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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