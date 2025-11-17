|
HANJIN KAL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
HANJIN KAL hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -1147,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 2704,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HANJIN KAL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 85,40 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 81,58 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
