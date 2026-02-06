HANJIN KAL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HANJIN KAL hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 659,96 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1065,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,19 Milliarden KRW – ein Plus von 13,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HANJIN KAL 70,60 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2232,15 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei HANJIN KAL ein Gewinn pro Aktie von 7434,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 298,92 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 292,16 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

