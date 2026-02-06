|
06.02.2026 06:31:28
HANJIN KAL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
HANJIN KAL hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 659,96 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1065,00 KRW erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,19 Milliarden KRW – ein Plus von 13,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HANJIN KAL 70,60 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2232,15 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei HANJIN KAL ein Gewinn pro Aktie von 7434,00 KRW in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 298,92 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 292,16 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.