HANJIN KAL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HANJIN KAL hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1147,00 KRW gegenüber 2704,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat HANJIN KAL mit einem Umsatz von insgesamt 85,40 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,58 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4,69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at