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18.05.2026 06:31:29
Hanjin Shipping: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Hanjin Shipping hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 297,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hanjin Shipping noch ein Gewinn pro Aktie von 81,00 KRW in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,24 Prozent auf 106,34 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 107,68 Milliarden KRW gelegen.
Redaktion finanzen.at
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