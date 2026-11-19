Hanjin Shipping präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 16,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 268,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,78 Prozent auf 135,39 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 105,13 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at