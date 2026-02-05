Hanjin Shipping: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hanjin Shipping hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 174,27 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 229,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hanjin Shipping in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 103,21 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 110,82 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 549,78 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 670,00 KRW je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Hanjin Shipping im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 3,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 418,47 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 435,87 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

