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18.05.2026 06:31:29
Hanjin Transportation: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Hanjin Transportation äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 204,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -81,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 778,96 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 729,11 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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