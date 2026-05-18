Hanjin Transportation: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hanjin Transportation äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 204,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -81,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 778,96 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 729,11 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at