Hanjin Transportation stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hanjin Transportation hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 135,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 476,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hanjin Transportation 799,31 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 756,57 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

