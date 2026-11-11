Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
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11.11.2026 17:22:18
Hanke offiziell zum CEO von Wienerberger ernannt
Gerhard Hanke war bereits interimistisch im Amt, nachdem sich sein Vorgänger Heimo Scheuch aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen mussteWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Wienerberger AG
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|09.10.26
|Wienerberger kaufen
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|24.07.26
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|14.05.26
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|07.04.26
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|Barclays Capital
|16.10.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|23.07.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
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|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
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