Hanke präsentiert Logistikstrategie - Lob von ÖGB und Wirtschaft

Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) hat am Freitag die künftige Logistikstandortstrategie Österreichs präsentiert. Damit wurde "Bilanz über einen kompakten, fünfmonatigen Erarbeitungsprozess" gezogen und ein "gemeinsamer strategischer Rahmen für die Weiterentwicklung Österreichs als modernen, nachhaltigen und resilienten Logistikstandort" geschaffen, so Hanke. Von Seiten der Wirtschaft und Arbeitnehmervertreter gab es Lob.

Hanke rechnete in einer Aussendung vor: Die Logistik- und Verkehrswirtschaft erwirtschaftet direkt rund 18,7 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung und trägt damit etwa 4 Prozent zur gesamtösterreichischen Wirtschaftsleistung bei. Mehr als 233.000 Menschen sind unmittelbar im Transport- und Verkehrssektor beschäftigt, in logistiknahen Bereichen insgesamt über 400.000 Personen. Mehr als 42.000 Unternehmen seien in der Verkehrswirtschaft tätig.

Fachkräftemangel und Digitalisierung

Im Fokus stehen drei Entwicklungen: Der zunehmende Fachkräftemangel, die digitale Transformation sowie resiliente Wertschöpfungsnetzwerke. "100 prioritäre Maßnahmenvorschläge wurden identifiziert, darunter etwa die Modernisierung logistischer Lehrberufe, bessere Rahmenbedingungen für die verladende Wirtschaft sowie Pilotprojekte für E-Ladeinfrastruktur im Schwerverkehr", so der Verkehrsminister.

Mit der Präsentation am 12. Juni starte die nächste Phase. "Die Umsetzung soll schrittweise, kontinuierlich und gemeinsam mit der Branche, mit Sozialpartnern, der Verwaltung und Interessensvertretungen erfolgen, begleitet von Koordinations- und Monitoringstrukturen", betonte Hanke.

Lob für die Logistikstandortstrategie kam von Gewerkschaft und Industriellenvereinigung. "Positiv ist, dass neben rein wirtschaftlichen Aspekten auch soziale Verantwortung sowie zentrale Anliegen der Beschäftigten ihren Platz in der Logistikstandortstrategie haben", hielt ÖGB- Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth fest. Und Markus Petritsch, Vorsitzender des vida-Fachbereichs Straße, ergänzte: "Es ist erfreulich, dass Probleme, auf welche die Gewerkschaft vida seit Jahren aufmerksam macht, endlich konkret benannt werden. Jetzt dürfen die positiven Absichtserklärungen aber nicht in der Schublade verschwinden."

IV: Jahre des Stillstands

Die Industrie merkte an, dass "nach Jahren des Stillstands" nun eine rasche Umsetzung kommen müsse. "Die Vorlage einer umfassenden Logistikstandortstrategie ist ein wichtiger erster Schritt für die strategische Weiterentwicklung des Sektors. Die Herausforderungen sind bekannt, viele Lösungsansätze liegen bereits auf dem Tisch. Jetzt kommt es darauf an, rasch ins Tun zu kommen und aus strategischen Zielsetzungen konkrete Umsetzungsmaßnahmen abzuleiten", so IV-Vizegeneralsekretär Peter Koren. Der Zentralverband Spedition & Logistik meinte, man habe "solchen strukturierten Dialogprozess bereits seit längerem gefordert". Die Herausforderungen sind bekannt, die Maßnahmen identifiziert. Jetzt kommt es darauf an, dass aus Analysen und Maßnahmenlisten konkrete Umsetzungen werden", erklärte Verbands-Präsident Alexander Friesz.

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