05.02.2026 06:31:28
HANKOOK COSMETICS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
HANKOOK COSMETICS präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -97,82 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HANKOOK COSMETICS ein EPS von 114,00 KRW in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat HANKOOK COSMETICS 18,80 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 23,67 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 73,77 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 286,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 8,13 Prozent auf 92,79 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 85,24 Milliarden KRW gelegen.
