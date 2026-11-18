Hankook Cosmetics Manufacturing hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 595,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hankook Cosmetics Manufacturing noch ein Gewinn pro Aktie von 526,60 KRW in den Büchern gestanden.

Hankook Cosmetics Manufacturing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 73,53 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 54,84 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at