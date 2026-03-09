09.03.2026 06:31:29

Hankook Cosmetics Manufacturing hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hankook Cosmetics Manufacturing hat am 06.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1135,00 KRW gegenüber 1297,00 KRW im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38,02 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 36,00 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7551,00 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 6382,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Hankook Cosmetics Manufacturing im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 184,63 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 167,47 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
