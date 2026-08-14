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14.08.2026 06:31:29
Hankook Cosmetics Manufacturing veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Hankook Cosmetics Manufacturing hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 598,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 467,60 KRW je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 71,18 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 53,77 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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