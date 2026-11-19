HANKOOK COSMETICS lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 60,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HANKOOK COSMETICS ein EPS von 56,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,29 Prozent auf 20,38 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,29 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at