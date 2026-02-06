|
Hankook Tire: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Hankook Tire äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 507,19 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hankook Tire noch ein Gewinn pro Aktie von 79,00 KRW in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,97 Prozent auf 343,26 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 286,13 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3685,16 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 3703,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1 460,42 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Hankook Tire einen Umsatz von 1 071,17 Milliarden KRW eingefahren.
