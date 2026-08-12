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12.08.2026 06:31:29
HANKOOK TIRE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
HANKOOK TIRE hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2253,08 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1492,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5 682,49 Milliarden KRW – ein Plus von 5,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HANKOOK TIRE 5 369,66 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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