HANKOOK TIRE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

HANKOOK TIRE hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2253,08 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1492,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5 682,49 Milliarden KRW – ein Plus von 5,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HANKOOK TIRE 5 369,66 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at