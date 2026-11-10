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10.11.2026 06:31:29
Hankook Tire gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hankook Tire lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 490,11 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hankook Tire 1370,00 KRW je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 268,35 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 326,85 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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