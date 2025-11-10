HANKOOK TIRE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HANKOOK TIRE hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3150,50 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 3136,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 5 412,73 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HANKOOK TIRE 2 435,26 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at