HANKOOK TIRE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HANKOOK TIRE hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1666,59 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 483,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 5 456,20 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2 531,53 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 6809,10 KRW gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 5 399,20 Milliarden KRW geschätzt worden war.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 8867,66 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 9137,00 KRW je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 21 202,30 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 125,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte HANKOOK TIRE einen Umsatz von 9 411,95 Milliarden KRW eingefahren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 9714,27 KRW geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 21 174,12 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at