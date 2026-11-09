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09.11.2026 06:31:29
HANKOOK TIRE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
HANKOOK TIRE lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1809,57 KRW. Im Vorjahresviertel waren 3199,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5 465,03 Milliarden KRW – ein Plus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HANKOOK TIRE 5 412,73 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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