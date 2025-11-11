Hankook Tire stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hankook Tire hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1366,54 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hankook Tire 1274,00 KRW je Aktie eingenommen.

Hankook Tire hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 384,72 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 269,13 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at