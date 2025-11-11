|
11.11.2025 06:31:28
Hankook Tire stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hankook Tire hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 1366,54 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hankook Tire 1274,00 KRW je Aktie eingenommen.
Hankook Tire hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 384,72 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 269,13 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.