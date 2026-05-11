HANKOOK TIRE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HANKOOK TIRE hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2794,40 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2621,00 KRW je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HANKOOK TIRE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5 313,93 Milliarden KRW im Vergleich zu 4 963,67 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at