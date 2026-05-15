Hankook Tire zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hankook Tire hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1313,40 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Hankook Tire 1219,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 378,38 Milliarden KRW – eine Minderung von 2,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 388,69 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at