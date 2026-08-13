Hankook Tire zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hankook Tire ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hankook Tire die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 1007,97 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hankook Tire noch ein Gewinn pro Aktie von 597,00 KRW in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 339,57 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hankook Tire einen Umsatz von 293,04 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at