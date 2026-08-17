Hankuk Carbon: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hankuk Carbon hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 708,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Hankuk Carbon einen Gewinn von 596,00 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 243,38 Milliarden KRW gegenüber 231,27 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at