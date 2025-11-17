Hankuk Carbon gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hankuk Carbon stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 311,00 KRW gegenüber 249,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 221,13 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 170,62 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at