Hankuk Carbon öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hankuk Carbon hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 321,00 KRW gegenüber 311,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 197,52 Milliarden KRW – eine Minderung von 10,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 221,13 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at