Hankuk Carbon präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hankuk Carbon hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 670,15 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -13,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 194,16 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 231,84 Milliarden KRW ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1958,50 KRW. Im Vorjahr waren 413,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 908,81 Milliarden KRW, während im Vorjahr 741,74 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1942,14 KRW und einem Umsatz von 908,85 Milliarden KRW für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at