Hankyu: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hankyu lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 84,02 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 71,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hankyu 282,67 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 269,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at