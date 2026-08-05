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05.08.2026 06:31:29
HANKYU DEPARTMENT STORES: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
HANKYU DEPARTMENT STORES hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 89,75 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 32,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 164,54 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HANKYU DEPARTMENT STORES einen Umsatz von 163,64 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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