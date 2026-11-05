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05.11.2026 06:31:28
HANKYU DEPARTMENT STORES gewährte Anlegern Blick in die Bücher
HANKYU DEPARTMENT STORES äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 41,54 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 24,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HANKYU DEPARTMENT STORES in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 168,80 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 169,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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