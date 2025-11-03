HANKYU DEPARTMENT STORES hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HANKYU DEPARTMENT STORES präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 24,81 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HANKYU DEPARTMENT STORES noch ein Gewinn pro Aktie von 4,94 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 169,38 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 169,36 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at