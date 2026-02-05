HANKYU DEPARTMENT STORES präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HANKYU DEPARTMENT STORES hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 186,73 JPY. Im Vorjahresviertel waren 84,28 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 182,84 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 183,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at