HANKYU DEPARTMENT STORES: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HANKYU DEPARTMENT STORES hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,96 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -25,050 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 166,87 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 164,35 Milliarden JPY.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 254,39 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 295,51 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0,23 Prozent auf 680,22 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte HANKYU DEPARTMENT STORES 681,76 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at