Hankyu Hanshin: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hankyu Hanshin hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,05 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,10 USD, nach 0,920 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,00 Prozent auf 7,99 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at