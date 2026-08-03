Hankyu Hanshin: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hankyu Hanshin ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hankyu Hanshin die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,500 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,14 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,13 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at