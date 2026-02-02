Hankyu Hanshin stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hankyu Hanshin hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,65 Prozent auf 1,83 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at