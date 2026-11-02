Hankyu Hanshin veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hankyu Hanshin äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 USD gegenüber 0,280 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 1,90 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,96 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at