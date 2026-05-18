18.05.2026 06:31:29

Hankyu hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hankyu lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 20,12 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hankyu noch ein Gewinn pro Aktie von -2,280 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 322,00 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 302,47 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 330,42 JPY. Im letzten Jahr hatte Hankyu einen Gewinn von 281,77 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,73 Prozent auf 1 203,51 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 106,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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