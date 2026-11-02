02.11.2026 06:31:29

Hankyu stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hankyu hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 68,93 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Hankyu 82,87 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 302,41 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,07 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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