Hankyu veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hankyu hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 156,18 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 143,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,46 Prozent auf 339,05 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 309,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at