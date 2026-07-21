Hanmi Financial Aktie
WKN DE: A1JRR1 / ISIN: US4104952043
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21.07.2026 22:19:49
Hanmi Financial Corporation Bottom Line Advances In Q2
(RTTNews) - Hanmi Financial Corporation (HAFC) announced a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $23.505 million, or $0.79 per share. This compares with $15.117 million, or $0.50 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.0% to $103.322 million from $101.333 million last year.
Hanmi Financial Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $23.505 Mln. vs. $15.117 Mln. last year. -EPS: $0.79 vs. $0.50 last year. -Revenue: $103.322 Mln vs. $101.333 Mln last year.
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