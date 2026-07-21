Hanmi Financial Corporation Bottom Line Advances In Q2

(RTTNews) - Hanmi Financial Corporation (HAFC) announced a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $23.505 million, or $0.79 per share. This compares with $15.117 million, or $0.50 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 2.0% to $103.322 million from $101.333 million last year.

Hanmi Financial Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $23.505 Mln. vs. $15.117 Mln. last year. -EPS: $0.79 vs. $0.50 last year. -Revenue: $103.322 Mln vs. $101.333 Mln last year.