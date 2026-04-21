Hanmi Financial Aktie
WKN DE: A1JRR1 / ISIN: US4104952043
|
21.04.2026 22:09:59
Hanmi Financial Corporation Q1 Profit Advances
(RTTNews) - Hanmi Financial Corporation (HAFC) announced earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $22.557 million, or $0.75 per share. This compares with $17.672 million, or $0.58 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.9% to $102.152 million from $99.257 million last year.
Hanmi Financial Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.557 Mln. vs. $17.672 Mln. last year. -EPS: $0.75 vs. $0.58 last year. -Revenue: $102.152 Mln vs. $99.257 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hanmi Financial Corp.
|
20.04.26
|Ausblick: Hanmi Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
26.01.26
|Ausblick: Hanmi Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Hanmi Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hanmi Financial Corp.
|29,75
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg: ATX schwächer erwartet -- DAX wohl stabil -- Asiens Börsen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte leichter in den Freitagshandel gehen, während der deutsche Leitindex wohl seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.