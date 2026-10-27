Hanmi Financial Aktie
WKN DE: A1JRR1 / ISIN: US4104952043
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27.10.2026 21:32:15
Hanmi Financial Corporation Reveals Advance In Q3 Profit
(RTTNews) - Hanmi Financial Corporation (HAFC) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $23.683 million, or $0.80 per share. This compares with $22.061 million, or $0.73 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.2% to $117.686 million from $115.106 million last year.
Hanmi Financial Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $23.683 Mln. vs. $22.061 Mln. last year. -EPS: $0.80 vs. $0.73 last year. -Revenue: $117.686 Mln vs. $115.106 Mln last year.
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Nachrichten zu Hanmi Financial Corp.
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26.10.26
|Ausblick: Hanmi Financial legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Hanmi Financial Corp.
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