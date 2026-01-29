29.01.2026 06:31:29

Hanmi Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hanmi Financial gab am 27.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,580 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 112,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 108,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,51 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Hanmi Financial 2,05 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 444,75 Millionen USD – ein Plus von 3,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hanmi Financial 429,49 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

