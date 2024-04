Hanmi Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hanmi Financial hat sich am 24.04.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,500 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hanmi Financial 0,720 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,78 Prozent auf 58,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 66,2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at