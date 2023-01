Hanmi Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hanmi Financial lud am 25.01.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete.

Das EPS lag bei 0,930 USD. Im letzten Jahr hatte Hanmi Financial einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 72,0 Millionen USD – ein Plus von 22,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hanmi Financial 58,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Hanmi Financial mit einem Umsatz von insgesamt 271,85 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 235,55 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,41 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,23 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 241,10 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at