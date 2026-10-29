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29.10.2026 06:31:29
Hanmi Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hanmi Financial hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 116,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 115,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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